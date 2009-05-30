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Коронавирус
Александр Бонне
№17
Полузащитник
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Команда
Гавр
Возраст
34
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Тулуза
0 : 0
Лион
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 38 тур
Тулуза
0
Лион
0
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 38 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Ницца
0 : 2
Тулуза
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
0
Тулуза
2
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 37 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
минуты: 53' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
минуты: 53' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Тулуза
0 : 0
Лилль
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
0
Лилль
0
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
22:00
Марсель
2 : 2
Тулуза
02.05.2009
02 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
2
Тулуза
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Тулуза
1 : 1
Лорьян
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 33 тур
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Монако
3 : 2
Тулуза
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
3
Тулуза
2
был в запасе
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
Тулуза
3 : 0
Бордо
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
3
Бордо
0
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
23:00
Осер
1 : 1
Тулуза
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
23:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Осер
1
Тулуза
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
21:00
Тулуза
0 : 0
Валансьен
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0
Валансьен
0
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Сошо
1 : 2
Тулуза
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Сошо
1
Тулуза
2
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
21:00
Тулуза
2 : 0
Ле Ман
51'
51'
51'
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
2
Ле Ман
0
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
23:00
Ренн
0 : 0
Тулуза
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
0
Тулуза
0
был в запасе
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
Тулуза
3 : 0
Нанси
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
3
Нанси
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Гавр
0 : 1
Тулуза
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Гавр
0
Тулуза
1
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
Тулуза
2 : 2
Ницца
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
2
Ницца
2
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
Тулуза
3 : 1
Сент-Этьен
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3
Сент-Этьен
1
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
19:00
Тулуза
0 : 0
Марсель
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
0
Марсель
0
был в запасе