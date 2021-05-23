Бенито Николас Виола
№14
Полузащитник
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Команда
Беневенто
Возраст
31
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Торино
1 : 1
Беневенто
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1
Беневенто
1
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Беневенто
1 : 1
Кротоне
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Кротоне
1
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Аталанта
2 : 0
Беневенто
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Беневенто
1 : 3
Кальяри
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
1
Кальяри
3
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
Милан
2 : 0
Беневенто
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 13:30
Беневенто
2 : 4
Удинезе
34'
34'
34'
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 13:30
34'
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
2
Удинезе
4
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Дженоа
2 : 2
Беневенто
5'
5'
5'
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
5'
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
Беневенто
2
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Лацио
5 : 3
Беневенто
63'
63'
63'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
63'
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5
Беневенто
3
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
Беневенто
0 : 1
Сассуоло
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
0
Сассуоло
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Ювентус
0 : 1
Беневенто
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
Беневенто
1 : 4
Фиорентина
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1
Фиорентина
4
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 55' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
минуты: 55' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 23 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
60'
60'
60'
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
60'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 22:45
Интер
4 : 0
Беневенто
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4
Беневенто
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
31'
31'
31'
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
31'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур