Фабио Чераволо
№30
Нападающий
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Команда
Кремонезе
Возраст
34
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 20:00
Лацио
4 : 0
Кремонезе
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 20:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4
Кремонезе
0
был в запасе