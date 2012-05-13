Морис Карроццьери
№80
Защитник
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Команда
Джулианова
Возраст
40
Рост
192
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Ювентус
1 : 1
Лечче
45'
45'
45'
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
Лечче
1 : 2
Парма
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1
Парма
2
был в запасе
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 16:00
Лечче
0 : 2
Наполи
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0
Наполи
2
был в запасе
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Лечче
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1
Лечче
1
был в запасе
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
Катания
1 : 2
Лечче
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1
Лечче
2
был в запасе
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
Лечче
4 : 2
Рома
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4
Рома
2
был в запасе
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Милан
2 : 0
Лечче
55'
55'
55'
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2
Лечче
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 27 тур
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Дженоа
70'
70'
70'
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
55'
55'
55'
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
4
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
Парма
3 : 3
Лечче
9'
9'
9'
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
3
Лечче
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:45
Рома
2 : 1
Лечче
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:45
минуты: 1' - 39'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2
Лечче
1
минуты: 1' - 39' / Италия. Серия А, 12 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
15'
15'
15'
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Новара
34'
34'
34'
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 21:45
Палермо
2 : 0
Лечче
79'
79'
79'
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 13:30
Лечче
3 : 4
Милан
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
3
Милан
4
был в запасе
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 16:00
Дженоа
0 : 0
Лечче
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0
Лечче
0
был в запасе