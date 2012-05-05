Давид Ландзафаме
№7
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.05.2012 05 мая 2012 сб 21:45
Рома
2 : 2
Катания
05.05.2012 05 мая 2012 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Катания
2
был в запасе
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:00
Палермо
1 : 1
Катания
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
1
Катания
1
был в запасе
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 21:45
Катания
2 : 0
Аталанта
44'
44'
44'
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 21:45
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
Катания
1 : 2
Лечче
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1
Лечче
2
был в запасе
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
Кьево
3 : 2
Катания
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
3
Катания
2
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
31.03.2012 31 марта 2012 сб 19:00
Катания
1 : 1
Милан
31.03.2012 31 марта 2012 сб 19:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Катания
1
Милан
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
Наполи
2 : 2
Катания
85'
85'
85'
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
85'
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
2
Катания
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
Катания
1 : 0
Лацио
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Катания
1
Лацио
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
Катания
3 : 1
Новара
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3
Новара
1
был в запасе
22.02.2012 22 февр. 2012 ср 20:30
Сиена
0 : 1
Катания
22.02.2012 22 февр. 2012 ср 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
0
Катания
1
был в запасе
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Милан
4 : 0
Катания
7'
7'
7'
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
4
Катания
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 11 тур
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 19:00
Катания
2 : 1
Наполи
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Катания
2
Наполи
1
был в запасе
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:45
Лацио
1 : 1
Катания
86'
86'
86'
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:45
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1
Катания
1
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 19:00
Фиорентина
2 : 2
Катания
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 19:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2
Катания
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
Катания
2 : 1
Интер
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
2
Интер
1
был в запасе
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 13:30
Новара
3 : 3
Катания
58'
58'
58'
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Новара
3
Катания
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 16:00
Катания
1 : 1
Ювентус
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Катания
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Дженоа
3 : 0
Катания
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
3
Катания
0
был в запасе
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
Катания
1 : 0
Чезена
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Катания
1
Чезена
0
был в запасе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
Катания
0 : 0
Сиена
11'
11'
11'
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
0
Сиена
0
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 2 тур