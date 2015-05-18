Давиде Суччи
№19
Нападающий
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Команда
Чезена
Возраст
39
Рост
182
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2015 18 мая 2015 пн 22:00
Наполи
3 : 2
Чезена
18.05.2015 18 мая 2015 пн 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3
Чезена
2
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Чезена
2 : 3
Сассуоло
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2
Сассуоло
3
был в запасе
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
Фиорентина
3 : 1
Чезена
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
3
Чезена
1
был в запасе
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Чезена
2 : 2
Аталанта
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 33 тур
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Дженоа
3 : 1
Чезена
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
3
Чезена
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:00
Сампдория
0 : 0
Чезена
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:30
Чезена
0 : 1
Кьево
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:30
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Чезена
0
Кьево
1
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
Верона
3 : 3
Чезена
81'
80'
81'
80'
81'
80'
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
81'
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3
Чезена
3
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Чезена
0 : 1
Рома
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Чезена
0
Рома
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
15.03.2015 15 марта 2015 вс 22:45
Интер
1 : 1
Чезена
15.03.2015 15 марта 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1
Чезена
1
был в запасе
08.03.2015 08 марта 2015 вс 14:30
Чезена
0 : 0
Палермо
08.03.2015 08 марта 2015 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Чезена
0
Палермо
0
был в запасе
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
Чезена
1 : 0
Удинезе
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
1
Удинезе
0
был в запасе
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:00
Милан
2 : 0
Чезена
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
2
Чезена
0
был в запасе
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 22:45
Чезена
2 : 2
Ювентус
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
2
Ювентус
2
был в запасе
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 20:00
Чезена
1 : 4
Наполи
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1
Наполи
4
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 20:00
Сассуоло
1 : 1
Чезена
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 20:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1
Чезена
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 20:00
Чезена
1 : 4
Фиорентина
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
1
Фиорентина
4
был в запасе
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 17:00
Аталанта
3 : 2
Чезена
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
3
Чезена
2
был в запасе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Чезена
0 : 3
Дженоа
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
0
Дженоа
3
был в запасе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
Чезена
1 : 1
Сампдория
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Чезена
1
Сампдория
1
был в запасе