Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Карим Бензема
Россия
Испания
Италия
Польша
Англия
Франция
Словакия
Финляндия
Португалия
Нидерланды
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Фабио Ливерани
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лугано
Возраст
45
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
Палермо
1 : 3
Кьево
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
минуты: 31' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1
Кьево
3
минуты: 31' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Сампдория
1 : 2
Палермо
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
1
Палермо
2
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 37 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
19:00
Палермо
2 : 1
Бари
07.05.2011
07 мая 2011
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2
Бари
1
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
Рома
2 : 3
Палермо
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2
Палермо
3
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Палермо
2 : 2
Чезена
90'
90'
90'
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
2
Чезена
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 32 тур
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Палермо
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1
Палермо
0
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Палермо
74'
74'
74'
06.03.2011
06 марта 2011
вс
22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2
Палермо
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Палермо
2 : 1
Ювентус
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
2
Ювентус
1
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
Интер
3 : 2
Палермо
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Палермо
2
был в запасе
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
Палермо
1 : 0
Брешиа
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1
Брешиа
0
был в запасе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Палермо
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
0
Палермо
0
был в запасе
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Палермо
3 : 0
Сампдория
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
3
Сампдория
0
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Бари
1 : 1
Палермо
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Бари
1
Палермо
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:00
Палермо
3 : 1
Парма
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
3
Парма
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
06.12.2010
06 дек. 2010
пн
22:45
Наполи
1 : 0
Палермо
06.12.2010
06 дек. 2010
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
1
Палермо
0
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
22:45
Палермо
3 : 1
Рома
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
3
Рома
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
22:45
Палермо
1 : 0
Дженоа
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
1
Дженоа
0
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
Палермо
2 : 2
Лечче
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
2
Лечче
2
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 5 тур
23.09.2010
23 сент. 2010
чт
21:45
Ювентус
1 : 3
Палермо
23.09.2010
23 сент. 2010
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
1
Палермо
3
был в запасе
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
Палермо
1 : 2
Интер
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
1
Интер
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
Показать все игры