Фабио Ливерани
№21
Полузащитник
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Команда
Лугано
Возраст
45
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 19:00
Палермо
1 : 3
Кьево
22.05.2011 22 мая 2011 вс 19:00
минуты: 31' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1
Кьево
3
минуты: 31' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
Сампдория
1 : 2
Палермо
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
1
Палермо
2
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 37 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 19:00
Палермо
2 : 1
Бари
07.05.2011 07 мая 2011 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2
Бари
1
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 19:00
Рома
2 : 3
Палермо
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2
Палермо
3
был в запасе
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
Палермо
2 : 2
Чезена
90'
90'
90'
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
2
Чезена
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 32 тур
13.03.2011 13 марта 2011 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Палермо
13.03.2011 13 марта 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1
Палермо
0
был в запасе
06.03.2011 06 марта 2011 вс 22:45
Лацио
2 : 0
Палермо
74'
74'
74'
06.03.2011 06 марта 2011 вс 22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2
Палермо
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
Палермо
2 : 1
Ювентус
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
2
Ювентус
1
был в запасе
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
Интер
3 : 2
Палермо
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Палермо
2
был в запасе
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
Палермо
1 : 0
Брешиа
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1
Брешиа
0
был в запасе
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Палермо
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
0
Палермо
0
был в запасе
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Палермо
3 : 0
Сампдория
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
3
Сампдория
0
был в запасе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Бари
1 : 1
Палермо
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Бари
1
Палермо
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 20:00
Палермо
3 : 1
Парма
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 20:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
3
Парма
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
06.12.2010 06 дек. 2010 пн 22:45
Наполи
1 : 0
Палермо
06.12.2010 06 дек. 2010 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
1
Палермо
0
был в запасе
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 22:45
Палермо
3 : 1
Рома
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
3
Рома
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 22:45
Палермо
1 : 0
Дженоа
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
1
Дженоа
0
был в запасе
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 16:00
Палермо
2 : 2
Лечче
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
2
Лечче
2
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 5 тур
23.09.2010 23 сент. 2010 чт 21:45
Ювентус
1 : 3
Палермо
23.09.2010 23 сент. 2010 чт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
1
Палермо
3
был в запасе
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 16:00
Палермо
1 : 2
Интер
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 16:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
1
Интер
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур