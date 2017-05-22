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Коронавирус
Чезаре Бово
№83
Защитник
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Команда
Пескара
Возраст
38
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2017
22 мая 2017
пн
21:45
Пескара
2 : 0
Палермо
22.05.2017
22 мая 2017
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
Пескара
0 : 1
Кротоне
83'
83'
83'
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Пескара
0
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
24.04.2017
24 апр. 2017
пн
21:45
Пескара
1 : 4
Рома
24.04.2017
24 апр. 2017
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Пескара
1
Рома
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:00
Эмполи
1 : 1
Пескара
10'
10'
10'
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
Пескара
1 : 1
Милан
52'
52'
52'
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Пескара
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
Аталанта
3 : 0
Пескара
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Пескара
1 : 3
Удинезе
52'
52'
52'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Пескара
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Пескара
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
2
Пескара
0
был в запасе
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Пескара
5 : 0
Дженоа
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5
Дженоа
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
Торино
1 : 3
Ювентус
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Ювентус
3
был в запасе
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
Сампдория
2 : 0
Торино
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
2
Торино
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:00
Торино
2 : 1
Кьево
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2
Кьево
1
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Торино
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кротоне
0
Торино
2
был в запасе
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
21:00
Удинезе
2 : 2
Торино
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
2
Торино
2
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Интер
2 : 1
Торино
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
2
Торино
1
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Торино
2 : 2
Лацио
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
2
Лацио
2
был в запасе
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
Палермо
1 : 4
Торино
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
1
Торино
4
был в запасе
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Торино
2 : 1
Фиорентина
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
2
Фиорентина
1
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
13:30
Торино
3 : 1
Рома
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
3
Рома
1
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Пескара
0 : 0
Торино
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
0
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
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