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Самир Уйкани
№18
Вратарь
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Команда
Торино
Возраст
32
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отборочные матчи к чм. европа
италия. кубок
лига наций. лига с
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Торино
1 : 1
Беневенто
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:30
Лацио
0 : 0
Торино
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0
Торино
0
был в запасе
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Специя
4 : 1
Торино
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Специя
4
Торино
1
был в запасе
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Торино
0 : 7
Милан
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0
Милан
7
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Верона
1 : 1
Торино
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1
Торино
1
был в запасе
03.05.2021
03 мая 2021
пн
21:45
Торино
1 : 0
Парма
03.05.2021
03 мая 2021
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
1
Парма
0
был в запасе
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
19:30
Торино
0 : 2
Наполи
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
0
Наполи
2
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Болонья
1 : 1
Торино
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1
Торино
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
Торино
3 : 1
Рома
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Рома
1
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
0 : 1
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0
Торино
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Торино
2 : 2
Ювентус
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2
Ювентус
2
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Интер
2
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
был в запасе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Аталанта
3 : 3
Торино
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
3
Торино
3
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
был в запасе
23.10.2020
23 окт. 2020
пт
21:45
Сассуоло
3 : 3
Торино
23.10.2020
23 окт. 2020
пт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3
Торино
3
был в запасе
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