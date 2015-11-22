Франческо Бенусси
№22
Вратарь
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Команда
Карпи
Возраст
39
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
Карпи
1 : 2
Кьево
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Карпи
1
Кьево
2
был в запасе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
Сассуоло
1 : 0
Карпи
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
1
Карпи
0
был в запасе
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
Карпи
0 : 0
Верона
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Фрозиноне
2 : 1
Карпи
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2
Карпи
1
был в запасе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Аталанта
3 : 0
Карпи
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
3
Карпи
0
был в запасе
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 19:00
Карпи
2 : 1
Торино
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Карпи
2
Торино
1
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Карпи
0 : 0
Наполи
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 29'
Италия. Серия А, 5 тур
Карпи
0
Наполи
0
минуты: 1' - 29' / Италия. Серия А, 5 тур
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:00
Карпи
0 : 1
Фиорентина
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Карпи
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
Палермо
2 : 2
Карпи
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
2
Карпи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
Карпи
1 : 2
Интер
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Карпи
1
Интер
2
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Сампдория
5 : 2
Карпи
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
5
Карпи
2
был в запасе