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Альберто Джулиатто
№3
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
Лечче
2 : 4
Лацио
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Лечче
2
Лацио
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Бари
0 : 2
Лечче
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Бари
0
Лечче
2
был в запасе
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Наполи
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
2
Наполи
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Лечче
2 : 3
Сампдория
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
2
Сампдория
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 13 тур
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
Удинезе
4 : 0
Лечче
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Лечче
1 : 1
Интер
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
19:00
Рома
2 : 0
Лечче
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2
Лечче
0
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Брешиа
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2
Брешиа
1
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Лечче
1 : 1
Парма
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
Чезена
1 : 0
Лечче
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
Лечче
1 : 0
Фиорентина
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Милан
4 : 0
Лечче
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 32'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
4
Лечче
0
минуты: 1' - 32' / Италия. Серия А, 1 тур