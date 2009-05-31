Андре Моллестам
№28
Полузащитник
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Команда
Возраст
30
Рост
185
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Дженоа
4 : 1
Лечче
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
4
Лечче
1
был в запасе