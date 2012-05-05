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Давиде Петрачи
№0
Вратарь
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Команда
Возраст
34
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2008/2009
05.05.2012
05 мая 2012
сб
19:00
Лечче
0 : 1
Фиорентина
05.05.2012
05 мая 2012
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0
Фиорентина
1
был в запасе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
Ювентус
1 : 1
Лечче
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1
Лечче
1
был в запасе
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
1 : 2
Парма
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1
Парма
2
был в запасе
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Лечче
0 : 2
Наполи
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0
Наполи
2
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Лечче
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1
Лечче
1
был в запасе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Катания
1 : 2
Лечче
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1
Лечче
2
был в запасе
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
Лечче
4 : 2
Рома
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4
Рома
2
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0
Чезена
0
был в запасе
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
Новара
0 : 0
Лечче
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0
Лечче
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Палермо
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1
Палермо
1
был в запасе
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2
Лечче
0
был в запасе
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Дженоа
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Дженоа
2
был в запасе
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Лечче
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0
Лечче
0
был в запасе
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Лечче
1
был в запасе
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 0
Интер
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
0
был в запасе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:00
Лечче
0 : 2
Удинезе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0
Удинезе
2
был в запасе