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Джузеппе Вивес
№5
Полузащитник
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Команда
Тернана
Возраст
40
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2008/2009
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
14:30
Торино
1 : 1
Аталанта
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
1
Аталанта
1
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
Наполи
5 : 3
Торино
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
5
Торино
3
был в запасе
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
Торино
1 : 3
Ювентус
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Ювентус
3
был в запасе
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
21:00
Удинезе
2 : 2
Торино
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
2
Торино
2
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Интер
2 : 1
Торино
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
2
Торино
1
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Торино
2 : 2
Лацио
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
2
Лацио
2
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Пескара
0 : 0
Торино
78'
78'
78'
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
0
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
16:00
Торино
0 : 0
Эмполи
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0
Эмполи
0
был в запасе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Торино
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2
Торино
1
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
19:00
Милан
3 : 2
Торино
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
3
Торино
2
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 1 тур