Фабиано (Медина да Силва Фабиано)
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 21:45
Лечче
2 : 4
Лацио
22.05.2011 22 мая 2011 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Лечче
2
Лацио
4
был в запасе
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
Бари
0 : 2
Лечче
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Бари
0
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2011 08 мая 2011 вс 16:00
Лечче
2 : 1
Наполи
08.05.2011 08 мая 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
01.05.2011 01 мая 2011 вс 16:00
Кьево
1 : 0
Лечче
01.05.2011 01 мая 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:00
Дженоа
4 : 2
Лечче
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
4
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
Сампдория
1 : 2
Лечче
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
Лечче
2 : 0
Удинезе
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
Интер
1 : 0
Лечче
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
04.03.2011 04 марта 2011 пт 22:45
Лечче
1 : 2
Рома
04.03.2011 04 марта 2011 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 17:00
Брешиа
2 : 2
Лечче
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Брешиа
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 14:30
Лечче
2 : 0
Ювентус
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 17:00
Лечче
2 : 4
Палермо
70'
70'
70'
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2
Палермо
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
Парма
0 : 1
Лечче
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Чезена
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
1
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 17:00
Фиорентина
1 : 1
Лечче
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 22:45
Лечче
1 : 1
Милан
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
Лацио
1 : 2
Лечче
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Лечче
0 : 1
Бари
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0
Бари
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Наполи
1 : 0
Лечче
25'
25'
25'
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 17:00
Лечче
3 : 2
Кьево
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лечче
3
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур