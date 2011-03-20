Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Польша
Италия
Англия
Франция
Словакия
Финляндия
Португалия
Нидерланды
Хорватия
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Хосе Игнасио Кастильо
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
45
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Бари
1 : 2
Кьево
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Бари
1
Кьево
2
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Бари
1 : 1
Фиорентина
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Бари
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 0
Бари
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
1
Бари
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Бари
0 : 0
Дженоа
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Бари
0
Дженоа
0
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 0
Бари
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 24 тур
Брешиа
2
Бари
0
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 24 тур
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
Бари
0 : 2
Наполи
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Бари
0
Наполи
2
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Ювентус
2 : 1
Бари
90'
90'
90'
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
2
Бари
1
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
Бари
0 : 2
Удинезе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Бари
0
Удинезе
2
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
21:45
Фиорентина
2 : 1
Бари
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
21:45
минуты: 1' - 47'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2
Бари
1
минуты: 1' - 47' / Италия. Серия А, 8 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
21:45
Бари
0 : 2
Лацио
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
21:45
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Бари
0
Лацио
2
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Дженоа
2 : 1
Бари
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
2
Бари
1
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 6 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
Бари
2 : 1
Брешиа
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2
Брешиа
1
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Интер
4 : 0
Бари
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
4
Бари
0
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
21:45
Наполи
2 : 2
Бари
88'
88'
88'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
21:45
88'
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
2
Бари
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
19:00
Бари
1 : 0
Ювентус
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Бари
1
Ювентус
0
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур