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Коронавирус
Даниэле Качья
№21
Нападающий
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Команда
Асколи
Возраст
37
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Наполи
5 : 1
Верона
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
5
Верона
1
был в запасе
10.05.2014
10 мая 2014
сб
19:00
Верона
2 : 2
Удинезе
10.05.2014
10 мая 2014
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Удинезе
2
был в запасе
05.05.2014
05 мая 2014
пн
20:00
Лацио
3 : 3
Верона
05.05.2014
05 мая 2014
пн
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
3
Верона
3
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
13:30
Верона
4 : 0
Катания
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
13:30
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
4
Катания
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
Аталанта
1 : 2
Верона
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1
Верона
2
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Верона
3 : 5
Фиорентина
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
3
Фиорентина
5
был в запасе
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
Кьево
0 : 1
Верона
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Верона
1
был в запасе
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
Верона
3 : 0
Дженоа
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
3
Дженоа
0
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
Сампдория
5 : 0
Верона
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
5
Верона
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2014
15 марта 2014
сб
22:45
Верона
0 : 2
Интер
15.03.2014
15 марта 2014
сб
22:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0
Интер
2
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Парма
2 : 0
Верона
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Верона
0
был в запасе
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
14:30
Ливорно
2 : 3
Верона
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ливорно
2
Верона
3
был в запасе
17.02.2014
17 февр. 2014
пн
22:45
Верона
1 : 3
Торино
17.02.2014
17 февр. 2014
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Торино
3
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
Верона
2 : 2
Ювентус
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2
Ювентус
2
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Верона
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
1
Верона
2
был в запасе
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
14:30
Верона
1 : 3
Рома
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1
Рома
3
был в запасе
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
22:45
Милан
1 : 0
Верона
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
22:45
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1
Верона
0
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 20 тур
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Верона
0 : 3
Наполи
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0
Наполи
3
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
Удинезе
1 : 3
Верона
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1
Верона
3
был в запасе
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Верона
4 : 1
Лацио
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
4
Лацио
1
был в запасе
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