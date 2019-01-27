Джанни Мунари
№11
Полузащитник
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Команда
Парма
Возраст
37
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
Парма
2 : 3
СПАЛ
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
2
СПАЛ
3
был в запасе