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Анжело (Анжело Мариано де Алмейда)
№6
Защитник
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Команда
Латина
Возраст
39
Рост
175
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
Пескара
2 : 3
Сиена
14'
14'
14'
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
14'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2
Сиена
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Милан
2 : 1
Сиена
33'
33'
33'
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Сиена
60'
60'
60'
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0
Сиена
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 14 тур
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сиена
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
2
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
Сиена
1 : 2
Ювентус
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 7 тур
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
Интер
0 : 2
Сиена
64'
64'
64'
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0
Сиена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур