Тициано Поленьи
№3
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
Лечче
1 : 1
Наполи
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1
Наполи
1
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Ювентус
2 : 2
Лечче
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
Лечче
2 : 1
Катания
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
2
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
Рома
3 : 2
Лечче
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 22:00
Милан
2 : 0
Лечче
71'
71'
71'
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
Палермо
5 : 2
Лечче
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
5
Лечче
2
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
Лечче
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
0
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Лечче
0 : 2
Лацио
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лечче
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 20:00
Лечче
0 : 3
Интер
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лечче
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
Сиена
1 : 2
Лечче
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сиена
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Кьево
1 : 1
Лечче
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 52'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
3
Торино
3
минуты: 1' - 52' / Италия. Серия А, 20 тур
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 17:00
Лечче
0 : 2
Дженоа
37'
37'
37'
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
0
Дженоа
2
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
Фиорентина
1 : 2
Лечче
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 22:30
Наполи
3 : 0
Лечче
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
3
Лечче
0
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Лечче
1 : 2
Ювентус
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
1
Ювентус
2
был в запасе
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 20:00
Катания
1 : 1
Лечче
52'
52'
52'
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
Лечче
0 : 3
Рома
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур