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Жеда (Невес Жеда Капучо)
№27
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2010/2011
13.05.2012
13 мая 2012
вс
16:00
Милан
2 : 1
Новара
13.05.2012
13 мая 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Новара
3 : 0
Чезена
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
Фиорентина
2 : 2
Новара
14'
14'
14'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
14'
минуты: 1' - 88'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
2
Новара
2
минуты: 1' - 88' / Италия. Серия А, 36 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Парма
2 : 0
Новара
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
2
Новара
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
Новара
1 : 1
Дженоа
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
минуты: 1' - 54'
Италия. Серия А, 31 тур
Новара
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 54' / Италия. Серия А, 31 тур
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
13:30
Рома
5 : 2
Новара
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
13:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
5
Новара
2
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
Новара
0 : 0
Лечче
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 35'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0
Лечче
0
минуты: 1' - 35' / Италия. Серия А, 29 тур
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
Сиена
0 : 2
Новара
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
0
Новара
2
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 28 тур
11.03.2012
11 марта 2012
вс
22:45
Новара
1 : 0
Удинезе
16'
16'
16'
11.03.2012
11 марта 2012
вс
22:45
16'
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 27 тур
Новара
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 27 тур
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Катания
3 : 1
Новара
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3
Новара
1
был в запасе
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
Новара
0 : 0
Аталанта
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 24 тур
Новара
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 24 тур
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
Интер
0 : 1
Новара
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
0
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2012
02 февр. 2012
чт
22:45
Новара
1 : 2
Кьево
02.02.2012
02 февр. 2012
чт
22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Новара
1
Кьево
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Новара
0 : 3
Милан
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0
Милан
3
был в запасе
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
22:45
Новара
1 : 1
Наполи
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Новара
1
Наполи
1
был в запасе
05.12.2011
05 дек. 2011
пн
22:45
Лацио
3 : 0
Новара
05.12.2011
05 дек. 2011
пн
22:45
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
3
Новара
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
Новара
2 : 1
Парма
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 13 тур
Новара
2
Парма
1
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 13 тур
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
22:45
Новара
0 : 2
Рома
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
22:45
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Новара
0
Рома
2
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Новара
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
Новара
1 : 1
Сиена
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Новара
1
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
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