Кристиано Лупателли
№21
Вратарь
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Команда
Возраст
42
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 22:45
Милан
1 : 1
Фиорентина
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
1
Фиорентина
1
был в запасе
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 21:45
Фиорентина
3 : 0
Интер
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
3
Интер
0
был в запасе
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 16:00
Торино
1 : 1
Фиорентина
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1
Фиорентина
1
был в запасе
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 19:00
Аталанта
0 : 1
Фиорентина
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
0
Фиорентина
1
был в запасе
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 21:45
Рома
2 : 0
Фиорентина
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2
Фиорентина
0
был в запасе