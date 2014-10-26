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Кристиано Лупателли
№21
Вратарь
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Команда
Возраст
42
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
22:45
Милан
1 : 1
Фиорентина
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
1
Фиорентина
1
был в запасе
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
21:45
Фиорентина
3 : 0
Интер
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
3
Интер
0
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
Торино
1 : 1
Фиорентина
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1
Фиорентина
1
был в запасе
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
19:00
Аталанта
0 : 1
Фиорентина
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
0
Фиорентина
1
был в запасе
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
21:45
Рома
2 : 0
Фиорентина
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2
Фиорентина
0
был в запасе