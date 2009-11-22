Антонио Ланджелла
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
44
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 17:00
Рома
3 : 1
Бари
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
3
Бари
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 13 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Бари
45'
45'
45'
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
0
Бари
0
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 11 тур
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 17:00
Бари
2 : 0
Лацио
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Бари
2
Лацио
0
был в запасе
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 16:00
Кьево
1 : 2
Бари
72'
72'
72'
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 16:00
минуты: 55' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1
Бари
2
минуты: 55' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 19:00
Бари
0 : 0
Катания
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Бари
0
Катания
0
был в запасе
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 21:45
Милан
0 : 0
Бари
90'
90'
90'
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 21:45
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Милан
0
Бари
0
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 16:00
Бари
4 : 1
Аталанта
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Бари
4
Аталанта
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 16:00
Палермо
1 : 1
Бари
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 16:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
1
Бари
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 19:00
Интер
1 : 1
Бари
60'
60'
60'
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 19:00
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
1
Бари
1
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур