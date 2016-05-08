Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Игорь Акинфеев
Россия
Испания
Польша
Италия
Англия
Франция
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Джампьеро Пинци
№3
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
40
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
08.05.2016
08 мая 2016
вс
13:30
Рома
3 : 0
Кьево
08.05.2016
08 мая 2016
вс
13:30
минуты: 32' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
3
Кьево
0
минуты: 32' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
21:45
Кьево
0 : 0
Фиорентина
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0
Фиорентина
0
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Кьево
5 : 1
Фрозиноне
55'
55'
55'
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
минуты: 15' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
5
Фрозиноне
1
минуты: 15' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
Удинезе
0 : 0
Кьево
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0
Кьево
0
был в запасе
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:00
Кьево
1 : 0
Карпи
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1
Карпи
0
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
Кьево
3 : 1
Палермо
90'
90'
90'
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
3
Палермо
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Кьево
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0
Кьево
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
Кьево
0 : 0
Милан
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0
Милан
0
был в запасе
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:45
Наполи
3 : 1
Кьево
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
3
Кьево
1
был в запасе
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:00
Верона
3 : 1
Кьево
45'
45'
45'
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
3
Кьево
1
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 26 тур
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Сассуоло
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
Торино
1 : 2
Кьево
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Интер
1 : 0
Кьево
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1
Кьево
0
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:30
Кьево
0 : 4
Ювентус
85'
85'
85'
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:30
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0
Ювентус
4
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Лацио
4 : 1
Кьево
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
4
Кьево
1
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Эмполи
90'
90'
90'
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 42' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1
Эмполи
1
минуты: 42' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
Кьево
3 : 3
Рома
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
3
Рома
3
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Фиорентина
2 : 0
Кьево
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
2
Кьево
0
был в запасе
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Аталанта
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
1
Аталанта
0
был в запасе
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 2
Кьево
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фрозиноне
0
Кьево
2
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
Показать все игры