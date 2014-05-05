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Марио Йепес
№33
Защитник
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Команда
Сан-Лоренсо
Возраст
45
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
05.05.2014
05 мая 2014
пн
22:00
Ювентус
1 : 0
Аталанта
05.05.2014
05 мая 2014
пн
22:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1
Аталанта
0
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 36 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
Аталанта
1 : 2
Верона
35'
35'
35'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
21:45
Рома
3 : 1
Аталанта
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
3
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
16:00
Аталанта
0 : 2
Сассуоло
61'
61'
61'
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Аталанта
2 : 0
Ливорно
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
Интер
1 : 2
Аталанта
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:30
Аталанта
3 : 0
Сампдория
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
3
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Лацио
0 : 1
Аталанта
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Кьево
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Аталанта
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Аталанта
0 : 4
Парма
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
0
Парма
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
Фиорентина
2 : 0
Аталанта
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
Аталанта
3 : 0
Наполи
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 36'
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
3
Наполи
0
минуты: 1' - 36' / Италия. Серия А, 22 тур
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
Торино
1 : 0
Аталанта
40'
40'
40'
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
1
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Катания
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
2
Катания
1
был в запасе
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
Милан
3 : 0
Аталанта
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
3
Аталанта
0
был в запасе
29.10.2013
29 окт. 2013
вт
22:45
Аталанта
1 : 1
Интер
29.10.2013
29 окт. 2013
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
19:00
Сампдория
1 : 0
Аталанта
80'
80'
80'
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
1
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
13:30
Аталанта
2 : 1
Лацио
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
13:30
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
2
Лацио
1
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
19:00
Кьево
0 : 1
Аталанта
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
19:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
0
Аталанта
1
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
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