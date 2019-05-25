Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Польша
Англия
Франция
Словакия
Финляндия
Португалия
Нидерланды
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Серджио Пеллисьер
№31
Нападающий
Подписаться
Команда
Кьево
Возраст
42
Рост
175
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:30
Кьево
0 : 0
Сампдория
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
Интер
2 : 0
Кьево
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2
Кьево
0
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0
СПАЛ
4
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Парма
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1
Парма
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Лацио
1 : 2
Кьево
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
1
Кьево
2
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Кьево
1 : 3
Наполи
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1
Наполи
3
был в запасе
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4
Кьево
0
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
1
Кьево
1
был в запасе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
60'
60'
60'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
60'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
Ювентус
3 : 0
Кьево
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
46'
46'
46'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
Сампдория
2 : 0
Кьево
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Кьево
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Интер
90'
90'
90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
17:00
Парма
1 : 1
Кьево
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
20:00
Кьево
1 : 1
Лацио
25'
25'
25'
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
20:00
25'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Наполи
0 : 0
Кьево
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
0
Кьево
0
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 13 тур
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
17:00
Кьево
0 : 2
Сассуоло
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
0
Сассуоло
2
был в запасе
Показать все игры