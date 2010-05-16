Фабио Моро
№0
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
45
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
Кьево
0 : 2
Рома
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
0
Рома
2
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
Интер
4 : 3
Кьево
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4
Кьево
3
был в запасе