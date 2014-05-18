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Коронавирус
Лоренцо Скуицци
№18
Вратарь
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Команда
Возраст
46
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Кьево
2 : 1
Интер
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
2
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
Кьево
0 : 1
Торино
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0
Торино
1
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:00
Сампдория
2 : 1
Кьево
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2
Кьево
1
был в запасе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
Кьево
0 : 1
Сассуоло
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0
Сассуоло
1
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Ливорно
2 : 4
Кьево
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2
Кьево
4
был в запасе
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
Кьево
0 : 1
Верона
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Верона
1
был в запасе
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:45
Милан
3 : 0
Кьево
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3
Кьево
0
был в запасе
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:45
Кьево
0 : 2
Рома
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0
Рома
2
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:45
Фиорентина
3 : 1
Кьево
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
3
Кьево
1
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Дженоа
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2
Дженоа
1
был в запасе
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Кьево
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2
Кьево
1
был в запасе
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Катания
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2
Катания
0
был в запасе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Кьево
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3
Кьево
1
был в запасе
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
Удинезе
3 : 0
Кьево
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3
Кьево
0
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
Кьево
0 : 2
Лацио
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0
Лацио
2
был в запасе
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Парма
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1
Парма
2
был в запасе
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
22:59
Интер
1 : 1
Кьево
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
22:59
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1
Кьево
1
был в запасе
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Торино
4 : 1
Кьево
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
4
Кьево
1
был в запасе
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Сампдория
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0
Сампдория
1
был в запасе
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Кьево
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
0
Кьево
1
был в запасе
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