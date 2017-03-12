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Коронавирус
Габриэле Альдегани
№12
Вратарь
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Команда
Пескара
Возраст
45
Рост
195
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
2013/2014
2008/2009
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Пескара
1 : 3
Удинезе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Пескара
1
Удинезе
3
был в запасе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Пескара
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
2
Пескара
0
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Пескара
1 : 3
Сассуоло
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
1
Сассуоло
3
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Рома
3 : 2
Пескара
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Пескара
2
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Пескара
0 : 1
Аталанта
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0
Аталанта
1
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Сассуоло
0 : 3
Пескара
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
0
Пескара
3
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Пескара
2 : 2
Наполи
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Пескара
2
Наполи
2
был в запасе