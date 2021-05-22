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Доменико Кришито
№4
Защитник
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Команда
Дженоа
Возраст
34
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
Кальяри
0 : 1
Дженоа
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
0
Дженоа
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Дженоа
2 : 0
Специя
18'
18'
18'
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
2
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Дженоа
2 : 2
Беневенто
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
Беневенто
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ювентус
3 : 1
Дженоа
62'
62'
62'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
Фиорентина
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:45
Парма
1 : 2
Дженоа
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
Дженоа
1 : 1
Удинезе
28'
28'
28'
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
84'
84'
84'
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Дженоа
1 : 1
Сампдория
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Интер
3 : 0
Дженоа
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Дженоа
0
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 2
Верона
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
10'
10'
10'
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 18'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 18' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 3
Дженоа
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Аталанта
0 : 0
Дженоа
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 0
Болонья
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Болонья
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Сассуоло
2 : 1
Дженоа
12'
12'
12'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Специя
1 : 2
Дженоа
73'
73'
73'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
73'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
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