Тиаго Мотта
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.07.2016 14 июля 2016 чт 20:00
Маккаби
1 : 1
Нымме Калью
44'
44'
44'
14.07.2016 14 июля 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Маккаби
1
Нымме Калью
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд