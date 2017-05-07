Давиде Бривио
№28
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
Дженоа
1 : 0
Интер
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1
Интер
0
был в запасе
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Дженоа
1 : 2
Кьево
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1
Кьево
2
был в запасе
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 21:45
Ювентус
4 : 0
Дженоа
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
4
Дженоа
0
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Дженоа
2 : 2
Лацио
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
Лацио
2
был в запасе
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
Дженоа
0 : 5
Аталанта
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0
Аталанта
5
был в запасе
18.03.2017 18 марта 2017 сб 22:45
Милан
1 : 0
Дженоа
18.03.2017 18 марта 2017 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Дженоа
0
был в запасе
11.03.2017 11 марта 2017 сб 22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
11.03.2017 11 марта 2017 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0
Сампдория
1
был в запасе
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
Эмполи
0 : 2
Дженоа
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0
Дженоа
2
был в запасе
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
Пескара
5 : 0
Дженоа
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5
Дженоа
0
был в запасе
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Дженоа
2 : 2
Кротоне
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Кротоне
2
был в запасе
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Торино
1 : 0
Дженоа
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
1
Дженоа
0
был в запасе
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
Дженоа
3 : 4
Палермо
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3
Палермо
4
был в запасе
15.12.2016 15 дек. 2016 чт 22:00
Дженоа
1 : 0
Фиорентина
15.12.2016 15 дек. 2016 чт 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Фиорентина
0
был в запасе
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 22:45
Интер
2 : 0
Дженоа
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2
Дженоа
0
был в запасе
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 21:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
0
Дженоа
0
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:30
Аталанта
3 : 0
Дженоа
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
3
Дженоа
0
был в запасе
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 19:00
Сампдория
2 : 1
Дженоа
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
2
Дженоа
1
был в запасе
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:00
Дженоа
0 : 0
Эмполи
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
0
Эмполи
0
был в запасе
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Дженоа
1 : 1
Пескара
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
1
Пескара
1
был в запасе
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:45
Дженоа
0 : 0
Наполи
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0
Наполи
0
был в запасе