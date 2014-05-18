Диего Милито
№22
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Кьево
2 : 1
Интер
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
2
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
10.05.2014 10 мая 2014 сб 21:45
Интер
4 : 1
Лацио
10.05.2014 10 мая 2014 сб 21:45
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4
Лацио
1
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
04.05.2014 04 мая 2014 вс 21:45
Милан
1 : 0
Интер
04.05.2014 04 мая 2014 вс 21:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1
Интер
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 21:45
Интер
0 : 0
Наполи
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
0
Наполи
0
был в запасе
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Парма
0 : 2
Интер
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
0
Интер
2
был в запасе
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
Сампдория
0 : 4
Интер
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0
Интер
4
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
31.03.2014 31 марта 2014 пн 22:00
Ливорно
2 : 2
Интер
31.03.2014 31 марта 2014 пн 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
2
Интер
2
был в запасе
27.03.2014 27 марта 2014 чт 22:45
Интер
0 : 0
Удинезе
90'
90'
90'
27.03.2014 27 марта 2014 чт 22:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
0
Удинезе
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
23.03.2014 23 марта 2014 вс 17:00
Интер
1 : 2
Аталанта
23.03.2014 23 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1
Аталанта
2
был в запасе
15.03.2014 15 марта 2014 сб 22:45
Верона
0 : 2
Интер
15.03.2014 15 марта 2014 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0
Интер
2
был в запасе
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Интер
1 : 0
Торино
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1
Торино
0
был в запасе
01.03.2014 01 марта 2014 сб 22:45
Рома
0 : 0
Интер
01.03.2014 01 марта 2014 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
0
Интер
0
был в запасе
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 22:45
Фиорентина
1 : 2
Интер
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 22:45
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
1
Интер
2
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 22:45
Интер
1 : 0
Сассуоло
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 22:45
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1
Сассуоло
0
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 22:45
Ювентус
3 : 1
Интер
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 22:45
минуты: 55' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3
Интер
1
минуты: 55' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
Интер
0 : 0
Катания
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
0
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Интер
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
13.01.2014 13 янв. 2014 пн 22:59
Интер
1 : 1
Кьево
13.01.2014 13 янв. 2014 пн 22:59
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1
Кьево
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 20:30
Лацио
1 : 0
Интер
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 20:30
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
1
Интер
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 21:45
Интер
0 : 3
Рома
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 21:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
0
Рома
3
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур