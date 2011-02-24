Маттео Феррари
№27
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
41
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
Динамо
4 : 0
Бешикташ
30'
30'
30'
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
4
Бешикташ
0
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 21:00
Бешикташ
1 : 4
Динамо
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бешикташ
1
Динамо
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала