Эудженио Ламанна
№1
Вратарь
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Команда
Специя
Возраст
31
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 16:00
Дженоа
1 : 2
Торино
20.05.2018 20 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Торино
2
был в запасе
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:00
Беневенто
1 : 0
Дженоа
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Дженоа
2 : 3
Фиорентина
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2
Фиорентина
3
был в запасе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
Аталанта
3 : 1
Дженоа
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
3
Дженоа
1
был в запасе
23.04.2018 23 апр. 2018 пн 21:45
Дженоа
3 : 1
Верона
23.04.2018 23 апр. 2018 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
3
Верона
1
был в запасе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Рома
2 : 1
Дженоа
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2
Дженоа
1
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
Дженоа
1 : 0
Кротоне
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Кротоне
0
был в запасе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 21:45
Сампдория
0 : 0
Дженоа
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0
Дженоа
0
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Дженоа
1 : 1
СПАЛ
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
1
СПАЛ
1
был в запасе
18.03.2018 18 марта 2018 вс 22:45
Наполи
1 : 0
Дженоа
18.03.2018 18 марта 2018 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
1
Дженоа
0
был в запасе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 20:00
Дженоа
0 : 1
Милан
11.03.2018 11 марта 2018 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0
Милан
1
был в запасе
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:45
Дженоа
2 : 0
Интер
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2
Интер
0
был в запасе
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
0
Дженоа
1
был в запасе
05.02.2018 05 февр. 2018 пн 22:45
Лацио
1 : 2
Дженоа
05.02.2018 05 февр. 2018 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Дженоа
2
был в запасе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Дженоа
0 : 1
Удинезе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0
Удинезе
1
был в запасе
22.01.2018 22 янв. 2018 пн 22:45
Ювентус
1 : 0
Дженоа
22.01.2018 22 янв. 2018 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
1
Дженоа
0
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Дженоа
1 : 0
Сассуоло
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1
Сассуоло
0
был в запасе
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
Дженоа
1 : 0
Беневенто
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1
Беневенто
0
был в запасе
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
0
Дженоа
0
был в запасе