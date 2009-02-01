Кристиан Вьери
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
47
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
Аталанта
1 : 0
Катания
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
1
Катания
0
был в запасе
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 17:00
Аталанта
3 : 1
Интер
90'
90'
90'
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 17:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
3
Интер
1
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
Палермо
3 : 2
Аталанта
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
3
Аталанта
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 18 тур
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
Аталанта
1 : 3
Ювентус
48'
48'
48'
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
48'
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
1
Ювентус
3
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1
Аталанта
1
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Удинезе
88'
88'
88'
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
88'
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3
Удинезе
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
Аталанта
2 : 0
Лацио
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
2
Лацио
0
был в запасе
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
3 : 1
Аталанта
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Реджо-ди-Калабрия
3
Аталанта
1
был в запасе