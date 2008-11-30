Антонино Д'Агостино
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
Аталанта
2 : 0
Лацио
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур