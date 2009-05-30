Жоффре Адже
№12
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Лилль
3 : 2
Нанси
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Лилль
3
Нанси
2
был в запасе
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Нанси
1 : 2
Марсель
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Нанси
1
Марсель
2
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
Гренобль
0 : 0
Нанси
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
минуты: 0' - 0'
Франция. Лига 1, 36 тур
Гренобль
0
Нанси
0
минуты: 0' - 0' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
0
Нанси
0
был в запасе
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
Кан
1 : 2
Нанси
85'
85'
85'
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
85'
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
1
Нанси
2
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
Нанси
2 : 0
Валансьен
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Нанси
2
Валансьен
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
Нанси
2 : 2
Ле Ман
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
2
Ле Ман
2
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
Нанси
0 : 2
Лион
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0
Лион
2
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
17.02.2009 17 февр. 2009 вт 23:00
Нанси
1 : 2
Ницца
17.02.2009 17 февр. 2009 вт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1
Ницца
2
был в запасе
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 21:00
Ренн
1 : 1
Нанси
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
1
Нанси
1
был в запасе
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
Гавр
2 : 3
Нанси
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Гавр
2
Нанси
3
был в запасе
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
Тулуза
3 : 0
Нанси
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
3
Нанси
0
был в запасе