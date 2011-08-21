Жоэль Сами
№3
Защитник
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Команда
Орлеан
Возраст
36
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
Нанси
1 : 2
Сошо
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
1
Сошо
2
был в запасе
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Нанси
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Нанси
0
был в запасе
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Нанси
1 : 1
Лилль
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Нанси
1
Лилль
1
был в запасе