Томас Гауду
№0
Вратарь
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Команда
Нанси
Возраст
34
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Лорьян
1 : 0
Нанси
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
1
Нанси
0
был в запасе