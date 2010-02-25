Даниэль Чавес
№21
Нападающий
Подписаться
Команда
Оцелул
Возраст
33
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 23:05
Валенсия
3 : 0
Брюгге
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 23:05
минуты: 102' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Валенсия
3
Брюгге
0
минуты: 102' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала