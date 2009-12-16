Кун Дарден
№24
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
Брюгге
1 : 0
Тулуза
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брюгге
1
Тулуза
0
был в запасе
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
Партизан
2 : 4
Брюгге
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Партизан
2
Брюгге
4
был в запасе
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
Брюгге
2 : 0
Партизан
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 83' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Брюгге
2
Партизан
0
минуты: 83' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
Тулуза
2 : 2
Брюгге
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Тулуза
2
Брюгге
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
Брюгге
1 : 4
Шахтер
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брюгге
1
Шахтер
4
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур