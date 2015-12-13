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Антолин Алькарас
№21
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
0:05
Лас-Пальмас
1 : 0
Бетис
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
1
Бетис
0
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
23:00
Лас-Пальмас
2 : 0
Севилья
76'
76'
76'
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
23:00
76'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Лас-Пальмас
2
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
21:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Райо Вальекано
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:15
Сельта
3 : 3
Лас-Пальмас
57'
57'
57'
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
3
Лас-Пальмас
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
23:30
Лас-Пальмас
0 : 0
Леванте
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Лас-Пальмас
0
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:30
Атлетико
1 : 0
Лас-Пальмас
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур