Майкл Клюковски
№0
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
187
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 23:05
Валенсия
3 : 0
Брюгге
62'
62'
62'
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Валенсия
3
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 21:00
Брюгге
1 : 0
Валенсия
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала