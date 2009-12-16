Ив Ленартс
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
38
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
Брюгге
1 : 0
Тулуза
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брюгге
1
Тулуза
0
был в запасе
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 21:00
Шахтер
0 : 0
Брюгге
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шахтер
0
Брюгге
0
был в запасе
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
Брюгге
1 : 4
Шахтер
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брюгге
1
Шахтер
4
был в запасе