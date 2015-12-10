Микаэль Дорсин
№3
Защитник
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Команда
Русенборг
Возраст
39
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Днепр
3 : 0
Русенборг
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 84'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Днепр
3
Русенборг
0
минуты: 1' - 84' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Русенборг
1 : 1
Сент-Этьен
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Русенборг
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Лацио
3 : 1
Русенборг
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лацио
3
Русенборг
1
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Русенборг
0 : 1
Днепр
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
0
Днепр
1
был в запасе