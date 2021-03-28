Микаэль Лустиг №2 Защитник Подписаться

Команда Гент

Возраст 34

Рост 189

Вес 83

Ссорился с Роналду и Неймаром прямо на поле в разных матчах, а в адрес фанатов сборной Италии бросил: «Чертовы шлюхи». Это когда они освистали шведский гимн в стыковых матчах к ЧМ-2018.