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Микаэль Лустиг
№2
Защитник
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Команда
Гент
Возраст
34
Рост
189
Вес
83
Ссорился с Роналду и Неймаром прямо на поле в разных матчах, а в адрес фанатов сборной Италии бросил: «Чертовы шлюхи». Это когда они освистали шведский гимн в стыковых матчах к ЧМ-2018.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2021
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Косово
0 : 3
Швеция
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Косово
0
Швеция
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Швеция
1 : 0
Грузия
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 1' - 84'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Швеция
1
Грузия
0
минуты: 1' - 84' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур