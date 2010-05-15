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Йоан Откер
№17
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Ницца
1 : 1
Сент-Этьен
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Ницца
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Тулуза
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Сент-Этьен
0
Тулуза
1
был в запасе
02.05.2010
02 мая 2010
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 4
Ланс
02.05.2010
02 мая 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Сент-Этьен
1
Ланс
4
был в запасе
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
22:00
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
Сошо
0 : 2
Сент-Этьен
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сошо
0
Сент-Этьен
2
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
20:00
Сент-Этьен
2 : 0
Ле Ман
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
2
Ле Ман
0
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Лорьян
4 : 0
Сент-Этьен
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
4
Сент-Этьен
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Сент-Этьен
0
Нанси
0
был в запасе
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
Валансьен
1 : 0
Сент-Этьен
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монпелье
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
1
Монпелье
0
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
23:00
Бордо
3 : 1
Сент-Этьен
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Бордо
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
19:00
Сент-Этьен
3 : 0
Монако
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
3
Монако
0
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Осер
1 : 0
Сент-Этьен
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Осер
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
19.01.2010
19 янв. 2010
вт
23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Ренн
19.01.2010
19 янв. 2010
вт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0
Ренн
0
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Гренобль
1 : 2
Сент-Этьен
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Гренобль
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
22.12.2009
22 дек. 2009
вт
23:00
Ланс
1 : 0
Сент-Этьен
22.12.2009
22 дек. 2009
вт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
0
был в запасе
10.12.2009
10 дек. 2009
чт
21:00
Лилль
4 : 0
Сент-Этьен
10.12.2009
10 дек. 2009
чт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
4
Сент-Этьен
0
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Сошо
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
0
Сошо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Ле Ман
1 : 1
Сент-Этьен
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ле Ман
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
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