Давид Соже
№23
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:00
Сошо
2 : 1
Сент-Этьен
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сошо
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
Нанси
1 : 2
Сошо
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
1
Сошо
2
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Сошо
1 : 2
Кан
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сошо
1
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур