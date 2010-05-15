Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Карим Бензема
Россия
Испания
Италия
Франция
Польша
Англия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Папе Абдулай Кулибали
№40
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
33
Рост
192
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Ницца
1 : 1
Сент-Этьен
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Ницца
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Гренобль
1 : 2
Сент-Этьен
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Гренобль
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
22.12.2009
22 дек. 2009
вт
23:00
Ланс
1 : 0
Сент-Этьен
22.12.2009
22 дек. 2009
вт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
0
был в запасе
10.12.2009
10 дек. 2009
чт
21:00
Лилль
4 : 0
Сент-Этьен
10.12.2009
10 дек. 2009
чт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
4
Сент-Этьен
0
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Сошо
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
0
Сошо
0
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Ле Ман
1 : 1
Сент-Этьен
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ле Ман
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
23:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лион
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
0
Лион
1
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
0 : 2
Валансьен
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
0
Валансьен
2
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
Монпелье
2 : 1
Сент-Этьен
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
2
Сент-Этьен
1
был в запасе